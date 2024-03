Interview Univers Freebox : Plus qu’un partenariat, Qiara c’est l’ADN de Free dans les systèmes de sécurité

La génèse de du partenariat entre Free et Qiara dans les systèmes de sécurité.

A l’occasion du lancement du nouveau système de télésurveillance pour les Freebox en partenariat avec Qiara, Univers Freebox a interviewé Nicolas Thomas le directeur général de Free et Alexis Bidinot, le fondateur de Qiara mais également ex-directeur général adjoint d’Iliad, En effet il avait participé à la conception et au lancement de la Freebox Delta, qui elle même disposait d’un pack de sécurité.

Ce n’est ainsi pas un simple partenariat en Free et Qiara, puisque outre le fondateur de cet entreprise, ce sont plusieurs développeurs issus de chez Free qui oeuvrent chez Qiara. De plus la création de Qiara a été réalisée en collaboration avec Xavier Niel et Free, qui en sont actionnaires. Et c’est bien le modèle de Free de Qiara veut importer dans les systèmes de sécurité, avec une offre simple et pas chère et une ambition de 1 million d’abonnés d’ici 5 ans.

Nous vous proposons de découvrir l’explication d’Alexis Bidinot sur la genèse de Qiara et de la collaboration avec Free :



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox