Free améliore encore son service radio sur Freebox en ajoutant de nouveaux contenus

De nouvelles radios viennent d’être ajoutées sur la Freebox sur des thématiques variées

Après avoir ajouté 9 nouvelles radios “Europe 2” la semaine dernière, Free vient compléter son offre avec cette fois-ci les radios thématiques d’Europe 1, sur les Freebox Révolution, One et le Player Devialet. Pour découvrir ces nouvelles webradio, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Musique” puis “Radios” des Freebox Delta-Devialet, One et Révolution. Ce service n’est pas disponible sur les Player Freebox Mini 4K et Pop.

Les nouvelles radios qui viennent d’être ajoutées par Free :

Europe 1 musique : radio entièrement musicale qui diffuse des artistes comme Ed Sheeran, Grand Corps Malade & Kimberose, Pascal Obispo, Juliette Armanet, Gregory Porter, Clara Luciani, Adele, Alasin Bashung, Aretha Franklin, Christine and the queens, Bruce Springsteen, Bruno Mars etc.

Europe 1 Nouvelle scène : cette radio propose des artistes comme Parcels, Gayle, Angele, Tom Grennan, Terrenoire, Polo & Pan, Eddy de Pretto, Arlo Parks, Cephaz, La Zarra, Hervé, Pomme, The Kid Laroi, Clou, Kimberose etc.

Europe 1 musique Classique : Retrouvez les grand nom de la musique classique comme Lang Lang, Sofiane Pamart, Renaud Capuçon, Luciano Pavarotti, Verdi, Natalie Dessay, Mozart, Maria Callas, Beethoven, Chopin, Bizet, Bach, Vivaldi, Tchaikovsky

Europe 1 Jazz : Cette radio diffuse des artistes, tels que NINA SIMONE – MILES DAVIS – NORAH JONES – CHET BAKER – GREGORY PORTER – DJANGO REINHARDT – LOUIS ARMSTRONG – JOHN COLTRANE – JON BATISTE – QUINCY JONES – MELODY GARDOT – STAN GETZ,

Découvrez comment utiliser le service Radio sur le Player Devialet

Plusieurs centaines de radios sont en effet disponible sur votre Player Devialet. Vous pouvez y retrouver bien sûr toutes les stations les plus connues mais cela va bien au delà. Vous pouvez ainsi y découvrir toutes les playlists pour vos soirées, que ce soit les 80’s, de l’électro, ou un artiste en particulier, tout est disponible. Avec une enceinte haut de gamme, votre Player Devialet devient le système de son idéal. On vous montre comme ça marche dans notre tuto vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox