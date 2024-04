Profitez du réseau d’Orange avec ce forfait Sosh à 6,99 euros par mois

La concurrence fait rage sur le marché des forfaits mobile. Avec ce forfait au prix mini, Sosh espère séduire ceux qui ne souhaitent pas se ruiner avec leur abonnement.

Sosh la filiale d’Orange propose des forfaits sans engagements à des prix attractifs. Découvrez ce qu’offre ce nouveau forfait à 6,99 euros par mois.

Disponible uniquement pour les nouveaux clients, ce forfait 10 Go à 6,99 euros par mois et sans engagement propose les appels, SMS et MMS en illimités. Le forfait fonctionne sur le réseau 4G/4G+ et une enveloppe de 10 Go est incluse lors de vos déplacements en Europe et DOM. La carte SIM et l’eSIM sera facturée 10 euros à la commande.

Que vous soyez en France ou en Europe et DOM si vous utilisez l’entiéreté de votre enveloppe DATA le débit sera réduit et il n’y aura pas de facturation supplémentaire. Pour augmenter l’enveloppe DATA il suffira de se rendre sur l’application MySosh.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox