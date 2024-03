Mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox Delta, le Pack Sécurité de Free ne sera pas compatible avec le serveur Ultra, ni avec Qiara

Le Pack Sécurité de la Freebox Delta restera fidèle à la première box haut de gamme de Free. Il est et sera inutilisable ailleurs.

Free propose désormais Qiara, un système d’alarme connecté nouvelle génération à ses abonnés Freebox Ultra, Révolution, mini 4K et aussi Delta. Une arrivée qui sonne la fin de la commercialisation du Pack Sécurité de la 1ère box haut de gamme de Free retiré de la boutique de l’Espace Abonné, mais pas seulement puisqu’aucune autre compatibilité n’est prévue.

Lancé en 2018 au prix de 59€ au même temps que l’ancienne box haut de gamme de Free, ce pack comprenant d’une caméra Wi-Fi, d’un détecteur de mouvements et d’ouverture ainsi que d’une télécommande d’alarme et de l’application Freebox Home, restera indissociable de la Freebox Delta Delta dont le serveur renferme la sirène. Lors de la conférence de présentation du partenariat entre Free et Qiara, l’opérateur nous l’a confié, le Pack Sécurité de la Freebox Delta ne sera pas compatible avec l’offre de Qiara ni avec la Freebox Ultra pour ceux qui souhaiteraient migrer et pouvoir être en mesure de continuer à utiliser le premier système de sécurité de Free. Il faudra donc faire un choix, conserver l’offre Delta ou migrer et choisir un autre système d’alarme comme Qiara et pourquoi pas revendre le pack de Free sur Leboncoin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox