Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement discret de la Freebox Pop WiFi 7 bridé, un système d’alarme à prix agressif pour les abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free dévoile un nouveau partenariat avec Qiara et propose un système d’alarme connecté à prix réduit pour tous les abonnés Freebox. Pour tout savoir sur le prix, les services et les équipements du nouveau sytème de sécurité proposés à prix réduit aux abonnés Freebox, tout se passe ici. Abonnés Freebox : comment obtenir le nouveau pack de sécurité en option chez Free ? Par ici… Free lance en toute discrétion sa nouvelle Freebox Pop 100% WiFi 7 bi-band à 2,2 Gbit/s avec un bouton On/OFF. Seuls les nouveaux abonnés fibre y ont droit pour le moment. Plus d’infos… Les abonnes Freebox Pop actuels (en fibre WiFi5 ou WiFi6) pourront très prochainement précommander ke nouveau serveur WiFi contre 49€ de frais d’échange. Free intègre une nouvelle rubrique dans l’Espace abonné Freebox Pop pour le commander. Plus d’infos… Les migrations vers la nouvelle Freebox Pop seront possibles pour à les abonnés Révolution et mini 4K avec 49€ de frais de migration. Plus d’infos… Free annonce inclure un répéteur WiFi 7 pour les abonnés à sa nouvelle Freebox Pop 100% fibre. Plus d’infos…

Free améliore nettement le délai de livraison des migrations Freebox Ultra, de 3 à 1 mois. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour corrective de la Freebox Ultra (4.8.). Le problème sur le module SFP a été corrigé, il empêchait d’accéder à une connexion fixe via le port SFP. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC gratuits à récupérer comme Through the Darkest of Times, Bridge to another world : Secrets of the Nutcracker et Bus Simulator 21. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile règle enfin le problème de la double-authentification sur son espace abonné avec l’envoi d’un mail. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free Pro lance LOC+, une offre de location de smartphones simple et transparente. Plus d’infos…

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox Delta, le Pack Sécurité de Free ne sera pas compatible avec le serveur Ultra, ni avec Qiara. Plus d’infos…

Découvrez en détail l’application qui permet de gérer le nouveau service de sécurité de la Freebox. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox