Free intègre une nouvelle rubrique dans l’Espace abonné Freebox Pop pour commander le nouveau serveur WiFi 7

Free va “bientôt” ouvrir les précommandes pour son nouveau serveur Pop 100% fibre lancé hier. Une nouvelle section apparaît désormais sur l’Espace abonné Freebox Pop.

Discrètement, Free a commercialisé le 27 mars une nouvelle Freebox Pop 100% fibre avec WiFi 7 bridé à destination des nouveaux abonnés FTTH de l’opérateur. Le FAI nous l’a annoncé, les abonnés Freebox Pop existants (équipés du Server Wi-Fi 5 ou 6 en Fibre) pourront également bénéficier du Server Pop WiFi 7 très prochainement en le précommandant sur leur Espace Abonné.

Si la promesse n’a pas été tenue en 2022 pour les abonnés Delta (WiFi 5 vers WiFi 6E), elle le sera cette fois-ci. En se rendant sur l’Espace abonné Freebox Pop, une nouvelle rubrique est d’ores et déjà disponible. Pour y accéder il suffit de se rendre dans “Ma Freebox”, puis “Commander un serveur WiFi 7”.

Free présente ainsi les caractéristique de cette nouvelle version de box : “disponible exclusivement en fibre, débit ↓ jusqu’à 5 Gbit/s partagés et ↑ jusqu’à 700 Mbit/s, Wi-Fi Bi-band jusqu’à 2 fois plus rapide qu’en Wi-Fi 6 (2,2 Gbit/s), jusqu’à 64 appareils connectés, mode Veille totale économisant 92% d’énergie et bouton marche/arrêt”.

Pour l’heure les précommandes ne sont pas ouvertes, mais elles le seront “bientôt”, est-il indiqué sur la page. Pour ceux qui souhaiteront commander ce nouveau serveur, 49€ de frais d’échange leur seront facturés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox