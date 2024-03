Free lance sa nouvelle Freebox Pop WiFi 7

Un tout nouveau serveur Pop 100 % fibre est désormais proposé par Free.

Et de deux. Après avoir lancé sa Freebox Ultra WiFi7 le janvier dernier, Free commerciale à présent un tout nouveau serveur WiFi 7 pour sa Freebox Pop. Dans les cartons depuis plusieurs semaines, cette nouvelle version est désormais accessible pour les nouveaux abonnés fibre uniquement. Pour ceux qui sont encore en ADSL, Free leur livrera la version WiFi 6 lancée en 2022.

Seul bémol, cette nouvelle box intègre seulement deux bandes de fréquences pour le WiFi 7 au lieu des 3 utilisées par la Freebox Ultra, manque à l’appel la fréquence 6 GHz. Il est aujourd’hui tout à fait possible de profiter de la nouvelle norme WiFi uniquement avec les bande 2,4 GHZ et 5 GHz, Qualcomm l’avait d’ailleurs confirmé. On parle ainsi de WiFi 7 Bi-band.

Autre nouveauté, ce serveur 100% fibre intègre un bouton marche/arrêt lequel fait son apparition pour la première fois. C’est aussi l’une des nouveautés de la nouvelle Freebox Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox