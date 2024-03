Fin de la 2G : les constructeurs automobiles s’opposent aux opérateurs en Europe

Si, à travers l’Europe, de nombreux opérateurs mobiles dont Orange, Bouygues et SFR préparent la fin de la 2G, les constructeurs automobiles cherchent à prolonger la durée de vie de la technologie. La raison est simple : c’est sur elle que repose un système de communication d’urgence utilisé par plusieurs dizaines de millions de voitures.

Un conflit démarre entre les opérateurs mobiles et les fabricants de voitures sur le marché européen autour de la fin de la 2G. En effet, d’après la Plateforme automobile (PFA), principal syndicat automobile regroupant les constructeurs français, plus de 36 millions de véhicules en Europe utilisent ce réseau pour “eCall”. Il s’agit du système de communication d’urgence obligatoire depuis 2018 dans tous les véhicules et il a pour avantage de fonctionner dans tous les pays d’Europe, tant que la 2G ou la 3G est active.

Mais de nombreux opérateurs ont déjà planifié la fin de cette technologie, c’est le cas en France d’Orange, SFR et Bouygues Telecom qui ont prévu de fermer la 2G entre 2025 et 2026, et la 3G entre 2028 et 2029. Face à cette urgence, les lobbies de l’automobile ont convaincu la Commission européenne de se pencher sur la question et un cabinet d’étude a été mandaté pour réaliser une enquête sur les conséquences de la fin des réseaux 2G pour la filière auto, selon la Tribune. Cette dernière aurait conclu en faveur de la conservation du réseau 2G, au moins un, par pays membre de l’UE pour préserver eCall.

En France, aucune “position arbitrée” n’est prise mais Bercy souligne que le ministère ne dispose d’aucun moyen légal pour empêcher les opérateurs d’éteindre leurs réseaux. Toujours d’après les sources de la Tribune, le Code européen des communications électroniques ne permet pas d’imposer la conservation d’une technologie de réseau. Les opérateurs sont cependant très remontés, c’est notamment le cas de la FFT, qui regroupe des opérateurs dont Orange, SFR et Bouygues : “ Cela fait des années qu’on interpelle les constructeurs automobiles pour leur dire de se préparer à la fermeture de la 2G et de la 3G, explique une source proche du comité. Tous les pays y vont ! Il y a 59 opérateurs dans le monde qui ont déjà arrêté la 2G, et 47 qui ont arrêté la 3G. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la Slovaquie ce mois-ci. “. D’autant que les opérateurs considèrent que conserver les réseaux 2G handicaperait l’industrie, puisqu’ils sont très énergivores et le dirigeant d’un d’entre eux considère que garder la 2G active serait “très, très idiot“, d’autant qu’il est prévu d’utiliser le spectre pour renforcer la couverture 5G.

Sans oublier l’aspect financier : le maintien des réseaux 2G reviendrait en moyenne à 46.1 millions d’euros par pays de l’UE chaque année selon la PFA. Mais changer les systèmes actuels eCall reviendrait pour sa part à 13 milliards d’euros, toujours pour le syndicat automobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox