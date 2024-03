Free Pro lance LOC+, une offre de location de smartphones simple et transparente

Pour équiper la flotte mobile des entreprises, la filiale B2B d’Iliad commercialise aujourd’hui une offre de location de smartphones qui se veut “simple, économique et responsable”.

extension du poste de travail des collaborateurs d’une entreprise peu importe sa taille, un smartphone doit répondre souvent à des critères d’exigence, de sécurité et de performance pour les TPE, PME et grands groupes. Partant de ce postulat et dans une optique responsable, Free Pro met désormais à disposition des entreprises une gamme de 35 modèles de téléphones en location qui couvre les différents besoins métiers.

Baptisée LOC+, son offre “permet une gestion simple de la flotte de téléphones directement depuis l’espace client du gestionnaire en entreprise. Chez Free Pro, tout se fait en quelques clics. Grâce à l’utilisation d’une plateforme unique, le gestionnaire peut commander, administrer et superviser ses contrats de location de smartphones. Ainsi, l’entreprise gère en temps réel et de façon complètement autonome le pilotage de sa flotte mobile pendant les 24 mois de la location. Après le 24ème mois, le client peut rendre son téléphone et souscrire une nouvelle location ou continuer sa location”, annonce l’opérateur ce 27 mars.

Forfaits et locations séparés, une boutique dédiée

A l’instar de Free et son offre de location avec option d’achat Free Flex, l’opérateur B2B souhaite permet de maîtriser ses coûts en toute transparence : “D’une part, l’entreprise sait exactement ce qu’elle paie pour le forfait mobile et pour la location des téléphones grâce aux mensualités distinctes qui apparaissent sur la facture et sur son espace client. D’autre part, LOC+ n’est pas une offre de subvention de téléphone lié à un forfait”. Free Pro met aujourd’hui à disposition une boutique en ligne pour les entreprises qui souhaitent acheter des téléphones avec un paiement au comptant.

L’offre LOC+ est accessible en ligne dès aujourd’hui directement sur le site web freepro.fr à partir de 2,99 € HT par mois pour les téléphones et à partir de 4,99 € HT par mois pour les smartphones, après un premier paiement à la commande dont le montant varie en fonction du mobile. Free Pro propose depuis son lancement un Forfait mobile 5G de Free Pro (150 Go) proposé de 9,99 € HT à 1,99€/mois selon les avantages et le nombre de lignes souscrites.

