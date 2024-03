SFR premier opérateur à proposer France 2 UHD à certains abonnés

La version 4K de la chaîne du service public pose pour la première fois ses bagages chez SFR, à condition de disposer du décodeur compatible.

Depuis le mois de janvier, France Télévisions a lancé un déploiement progressif de France 2 UHD. Si jusqu’à présent, le déploiement ne s’effectuait que via la TNT, avec plus de 20 millions de Français pouvant y accéder via cette technologie, le calendrier pour la disponibilité via les box des opérateurs reste encore inconnu. Mais une première apparition a été détectée chez SFR.

En effet, d’après DigitalBitrate, la chaîne apparait désormais comme accessible, mais uniquement sur le décodeur compatible 4K de l’opérateur, pour les abonnés Box 8 ou Box 8X en fibre. Elle n’est pas disponible sur le décodeur TV Connect tournant sous Android TV et se trouve ainsi sur le canal 78. Cependant, certains abonnés affirment ne pas encore y avoir accès, ce qui pourrait laisser penser à un déploiement progressif.

Les autres opérateurs devraient suivre, en attendant de nouvelles zones seront ouvertes pour la diffusion de la chaîne via la TNT : dès le 2 avril prochain pour les téléspectateurs des régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval, suivis le 30 avril par les foyers situés dans les régions de Lyon, Saint-Etienne, Rouen, Le Mans. Une version 4K de France 3 est également prévue, avec un lancement global prévu dès le 10 juin sur l’ensemble des supports.

