Free et Warner annoncent offrir deux nouveaux contenus aux abonnés Freebox

Découvrez gratuitement 2 épisodes de la série Gotham Knights sur l’Aktu Free des Freebox.

“Bonne nouvelle pour les amateurs de séries ! Avec une offre valable jusqu’au 31 mars 2024, Free et Warner TV vous ouvrent les portes d’une Gotham sans son chevalier noir, à travers deux épisodes de “Gotham Knights”,annonce Free ce 27 mars sur son portail. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’Aktu Free des Freebox.

Cette série est actuellement diffusée sur la chaîne Warner TV, disponible dans le pack WB Family des box de Free. Le synopsis : “Batman est mort et la situation est explosive à Gotham City. Après le meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif, Turner Hayes, est accusé d’avoir tué le justicier masqué, avec l’aide de la fille d’un des ennemis de Batman : Duela, une bagarreuse imprévisible et voleuse hors pair, née à l’asile d’Arkham avant d’être abandonnée par son père ; de Harper Row, une jeune fille cinglante et débrouillarde, capable de réparer n’importe quoi ; et de son frère Cullen Row, un adolescent transgenre, qui en a assez d’être le gentil de service. Avec le tout autant charismatique qu’intransigeant procureur Harvey Dent et la police de Gotham à leurs trousses, Turner pourra compter sur des alliées telles que sa meilleure amie et redoutable codeuse, Stephanie Brown, et l’improbable acolyte de Batman, Carrie Kelley. Mais très vite, cette bande de fugitifs mal assortis va apprendre qu’une force plus grande et plus néfaste qu’ils n’auraient pu l’imaginer est à l’œuvre à Gotham. Ils n’auront alors d’autre choix que de s’unir pour devenir la prochaine génération de sauveurs”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox