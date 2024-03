Free Pro va lancer une “grande surprise” dès aujourd’hui

L’opérateur va dégainer une nouveauté importante sur le mobile dès ce 27 mars.

Après avoir pleinement fait évoluer cette semaine son offre Cyber XPR 100 % souveraine et managée en 24/7 à destination des entreprises et des marchés publics, Free Pro s’apprête à dégainer une autre nouveauté qui semble concerner cette fois le mobile, en atteste une video teasing postée par l’opérateur le 26 mars sur les réseaux sociaux. L’opérateur B2Bé d’Iliad évoque “une grande surprise”. S’agit-il d’une nouvelle offre ou d’un enrichissement fort de son forfait 150 Go voire du lancement de la 5G SA, la réponse sera donnée dans les toutes prochaines heures.

Nos équipes vous préparent une grande surprise pour demain ! 🎁

Restez connecté pour avoir toutes les infos 📻#StayTuned #Surprise #OffresPRO #B2B pic.twitter.com/XYEJi0xgub — Free Pro (@FreePro) March 26, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox