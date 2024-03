Free Pro lance une nouvelle offre Cyber XPR

Depuis avril dernier, Free Pro propose des offres de cybersécurité grâce au rachat de ITrust. L’opérateur annonce aujourd’hui la faire évoluer grâce à un changement majeur.

Free Pro annonce faire pleinement évoluer son offre Cyber XPR 100 % souveraine et 100 % managée en 24/7 à destination des entreprises et des marchés publics. Le but est de couvrir les exigences NIS2 et SecNumCloud, qui garantit une efficacité technique, opérationnelle et juridique.

Plus concrètement, l’offre s’appuie désormais sur 2 nouvelles versions logicielles majeures d’ITrust, soit le SIEM XDR SOAR Reveelium V12 et le scanner de vulérabilités IKare V7.1 délivré en cloud. Ainsi, ce sont désormais plus de 4 millions d’indicateurs de compromission (IOC) référencés dans la nouvelle base de Cyber Threat Intelligence d’ITrust, 2000 règles de détections, 10 algorithmes et un SOAR (Security Orchestration Automation and Response) qui sont proposés aux clients pour se protéger des menaces nouvelles.

“Cette nouvelle version permet d’avoir une seule interface de plateforme de sécurité de corrélation globale et l’accès à un espace collaboratif centralisé pour piloter la priorisation des menaces de cybersécurité. La nouvelle version de Reveelium intègre des algorithmes d’IA qui permettent des gains de productivité avec un temps de traitement des alertes d’un SOC divisé par 10. Quant aux signaux faibles, ils sont désormais analysés par 4 moteurs de détection. La remédiation est immédiate.” explique Free Pro.

Ces offres XPR ont déjà séduit une quarantaine de clients dont l’Agence française du développement, le Groupe Pasteur Mutualité, des groupements d’hôpitaux ou l’Oncopôle de Haute-Garonne. Plus largement, ce sont plus de 50 000 entreprises qui font appel aux services de l’opérateur pour entreprise d’Iliad.

