Les télécommandes tierces peuvent ne plus fonctionner avec l’Apple TV suite à une mise à jour

Depuis le déploiement de tvOS 17.4 certains utilisateurs peuvent rencontrer un bug lors de l’utilisation de télécommandes tierces.

Depuis l’arrivée de la nouvelle mise à jour, quelque chose coince entre les télécommandes tierces et l’Apple TV chez certains utilisateurs. En effet, selon plusieurs témoignages, les télécommandes ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent plus correctement. Les télécommandes de Sony, de Samsung, Panasonic et d’autres encore sont concernés et le problème proviendrait du HDMI CEC.

Certains utilisateurs ont pu rétablir l’utilisation de leur télécommande en passant par les paramètres depuis lesquels l’Apple TV garde en mémoire une télécommande. Cependant, cette solution n’est qu’une rustine puisque le problème initial revient au bout de quelques heures. Il faudra se munir à nouveau de la télécommande de l’Apple TV et attendre un correctif de la part d’Apple.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox