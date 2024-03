Des chaînes de streaming gratuites pourraient bientôt arriver sur VLC

Le populaire lecteur multimédia pourrait se doter d’un nouveau service en ajoutant des chaînes de streaming gratuites.

VLC l’un des logiciels gratuits les plus téléchargés au monde. Connu et reconnu pour sa capacité à lire de nombreux formats de fichiers multimédia en local et en réseau ainsi que de diffuser du contenu sur réseau et via des URL. Une nouvelle fonctionnalité devrait s’ajouter au lecteur, la diffusion de chaînes de streaming gratuitement qui seront financés par la publicité.

Comme l’aurait annoncé Jean-Baptiste Kempf le président de VideoLAN, éditeur de VLC, « Les gens, en particulier la jeune génération, s’attendent à du streaming ». Cependant, rien n’est finalisé pour le moment et cette intégration sera facultative pour les utilisateurs si elle était mise en place. D’ailleurs, le service d’AVOD utiliserait les canaux FAST TV (Free Ad-supported Streaming TV) comme cela est déjà le cas d’autres services de streaming populaires : Molotov, 6Play ou encore MYTF1.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox