Découvrez en détail l’application qui permet de gérer le nouveau service de sécurité de la Freebox

Le nouveau système de sécurité proposé aux abonnés Freebox en partenariat avec Qiara est gérable très facilement via une application qui propose plusieurs possibilités, Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de l’appli Qiara.

Si vous avez été séduits par le nouveau pack de sécurité Qiara proposé à tarif préférentiel aux abonnés Freebox, il vous faudra installer une application dédiée pour le gérer.

Elle est disponible sur le Play Store et sur l’App Store et peut-être installée gratuitement, évidemment. Une fois l’ensemble de votre système installé, toutes les interventions et la surveillance pourront être réalisées directement depuis votre écran de smartphone.

L’application est assez simple à prendre en main, sa page d’accueil vous propose directement les deux boutons le plus importants : l’activation de l’alarme, qui se fait simplement en glissant votre doigt et le bouton SOS (capture de droite) qui permet d’appeler directement le service d’intervention, sans avoir besoin que l’alarme se déclenche. A noter cependant, celui-ci n’est proposé qu’aux abonnés Qiara Ultra à 15.99€/mois.

L’une des sections les plus importantes sera trouvée directement en cliquant sur le petit bouton “play” en bas de votre écran. Vous y retrouverez ainsi le flux de votre caméra mais aussi les traces de détection de mouvements ainsi que les moments ou votre alarme est activée (la première ligne se colore en vert lorsqu’elle est activée, sur la deuxième capture ci-dessous), le tout réparti sur un historique qui vous montre tout ce qu’il se passe chez vous :

Si vous avez souscrit au service Qiara Plus et Qiara Ultra, vous pouvez également visualiser toutes les vidéos enregistrées par la caméra intelligente, qui s’active dès qu’un mouvement est détecté. Et vous pouvez remonter aussi loin que vous el souhaitez dans l’historique.

D’autres possibilités sont proposées, notamment en cherchant à accéder à chaque appareil séparément. Pour cela, cliquez sur les trois petits points situés en haut à droite de votre écran. Une section “objets” s’y trouve, où vous pourrez par exemple créer le code d’activation pour le clavier, tester votre détecteur de mouvement ou votre alarme.

Vous pourrez également régler les paramètres vidéo de votre caméra et chaque appareil dispose de ses astuces d’installation dédiées pour vous aider au mieux à l’utiliser. A noter par ailleurs, en vous rendant dans la section caméra, vous pourrez également voir la qualité de l’air qui est mesurée par l’appareil. Sur ce point, une mise à jour prochaine doit permettre également d’afficher la température de votre foyer.

C’est aussi ici que vous pourrez gérer certaines fonctionnalités réservées aux abonnements payants, comme les accès partagés (Qiara Plus, Qiara Ultra), la télésurveillance ou le mode SOS 24/7 (Qiara Ultra). Ce dernier permettra d’ouvrir directement les volets de vos caméras, l’agent de télésurveillance alertera les secours nécessaires et vos contacts d’urgence peuvent être appelés.

