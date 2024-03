Sony Pictures lance un éventail de chaînes de télévision gratuite en streaming en France

L’un des plus grands choix de chaînes FAST va débarquer en Europe courant avril sur LG, Samsung TV Plus et TiVo+.

54 chaînes en streaming gratuites financées par la publicité vont être déployées à travers l’Europe en avril. Nommées Sony One, les chaînes seront organisées et programmées pour s’adapter à chaque pays où elles seront diffusées. À son lancement en avril, les chaînes seront disponibles dans les pays suivants : le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande.

“Sony Pictures reconnaît le potentiel de l’espace télévisuel gratuit financé par la publicité pour attirer de nouveaux téléspectateurs dans le monde entier grâce à notre vaste catalogue de longs métrages et de séries télévisées couvrant 100 ans. Notre entrée dans l’espace FAST en Europe reflète notre engagement à rendre le contenu premium accessible au public sur de nouveaux et importants canaux de distribution” précise Pete Wood, vice-président directeur, ventes numériques, distribution, SPE.

Voici les chaînes qui seront proposées :

Sony One Comedy TV : séries comiques éclatantes comprenant Seinfeld, The Nanny et The Goldbergs offrant une expérience visuelle décontractée et légère à partager avec la famille et les amis.

Sony One Thriller TV : des séries pleines d’action et de sensations fortes comme Breaking Bad , Better Call Saul et Justified qui tiennent un public diversifié en haleine, en mettant l’accent sur les procédures criminelles et les aventures exaltantes.

Sony One Faves : classiques intemporels et favoris des fans, notamment Bewitched , Community et Dawson’s Creek , qui évoquent la nostalgie à travers les générations.

Sony One Comedy HITS : comédies classiques et citables avec des scènes et des personnages emblématiques tels que Step Brothers, Jerry Maguire et Easy A , qui incarnent la culture pop à travers les décennies ; parfait pour rire 24 heures sur 24.

Sony One Action HITS : dédié aux films d’action et d’aventure, des succès au box-office aux films acclamés par la critique comme District 9 et les franchises Men in Black et Zombieland , qui offrent une aventure à sensations fortes non-stop.

Sony One Shark Tank : L’une des émissions de téléréalité les plus réussies au monde, des entrepreneurs en herbe présentent leurs idées commerciales à des magnats, connus sous le nom de « Sharks », dans l’espoir de récolter des fonds d’investissement dans cette adaptation américaine du hit de téléréalité britannique et japonais Dragons. ‘ Tanière.

Sony One Dragons’ Den : Le format de téléréalité géant derrière Shark Tank , les aspirants entrepreneurs présentent leurs idées commerciales à des investisseurs multimillionnaires, dans l’espoir d’attirer des fonds d’investissement.

Sony One Blacklist : chaîne dédiée présentant la série de thrillers policiers qui suit un fugitif le plus recherché qui travaille avec un profileur débutant du FBI pour éliminer les criminels et les terroristes.

Il sera également proposé par Sony Pictures Sony KAL Hindi, son portefeuille de chaînes FAST en langue espagnole ainsi que les chaînes FAST au Mexique et au Brésil.

