Les internautes se lâchent sur les réseaux : le forfait Najat 3Go/semaine est dispo, Xavier Niel sait parler aux jeunes, playlist Freebox

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Parodie : Lyca Mobile a pris au mot sur TikTok la volonté de Najat Vallaud-Belkacem qui a crée la polémique cette semaine en voulant limiter la consommation d’Internet, qui pourrait être de 3 Go par semaine. Découvrez ke faux forfait Najat 3 GO/semaine, disponible uniquement à Troyes avec 3 minutes de vidéo en 3K.

3 Go c’était l’enveloppe de data incluse dans le forfait à 19,99€/mois de Free Mobile à son lancement en 2012, mais pas mois !

Quand Xavier Niel répond au nom de Free à la rappeuse star Cardi B : “WAP”, seuls les connaisseurs auront la référence.

W A P https://t.co/OeXxfUwolw — Xavier Niel (@Xavier75) March 27, 2024

Free dévoile sa playlist spéciale Freebox sur Instagram. Trouvez l’intrus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

Le fondateur de Free est décidément très actif en ce moment sur X et il sait s’adresser aux jeunes. Quand un utilisateur déclare payer 135$ par mois pour 1 Gbit/s aux USA, Xavier Niel prend part à sa douleur avec humour.

In french we say "miskine" https://t.co/1N7KIVLAzp — Xavier Niel (@Xavier75) March 16, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox