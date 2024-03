Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Grâce à la sélection Prime Gaming de cette semaine, vous pouvez choisir entre la réalité froide de la guerre, des énigmes surnaturelles ou un quotidien assez incongru.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis vendredi, trois nouveaux titres ont été ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Dans Through the Darkest of Times, vous êtes le chef d’un petit groupe de résistants dans le Berlin de 1933, composé de gens ordinaires, de juifs, de catholiques, de communistes et de patriotes qui ne peuvent tout simplement pas rester sans rien faire. Votre objectif est de porter de petits coups au régime : distribuer des tracts pour sensibiliser la population aux véritables intentions des nazis, peindre des messages sur les murs, saboter, collecter des informations et recruter de nouveaux partisans. Et tout cela en restant cachés : si les forces du régime apprennent l’existence de votre groupe, la vie de chacun de ses membres en sera gravement menacée.



Vous pouvez également découvrir Bridge to another world : Secrets of the Nutcracker, une aventure fantastique d’objets cachés qui se déroule dans un magasin de jouets fantaisiste pour les fêtes de fin d’année. Voici le synopsis : Lorsque Marie visite l’atelier de jouets de Drosselmeyer pour le premier Noël depuis son enfance, elle découvre que son ami d’enfance, Fritz, a disparu. Bientôt, les indices la mènent à Spielland, le château de jouets dans lequel ils s’imaginaient jouer ensemble lorsqu’ils étaient enfants. Mais Spielland n’était qu’un faux-semblant… ou est-ce que c’était le cas ? Pouvez-vous aider Marie à se frayer un chemin dans un monde imaginaire de souris furieuses et de jouets vivants afin de sauver son meilleur ami Fritz, son parrain Drosselmeyer et de découvrir le secret de Casse-Noisette ?

Dans Bus Simulator 21, vous n’incarnerez pas seulement un chauffeur compétent ayant parcouru d’innombrables kilomètres, mais vous aurez également la possibilité d’utiliser des outils de gestion étendus. Créer des horaires détaillés, acheter et vendre des bus, planifier des itinéraires efficaces en tenant compte du nombre quotidien de passagers aux heures de pointe : ces tâches, et bien d’autres encore, sont à votre disposition.

De plus, l’IA révisée de la circulation et des piétons, les graphismes améliorés et un cycle jour-nuit dynamique étroitement lié au système des heures de pointe ainsi qu’aux différentes conditions météorologiques garantissent une expérience de conduite de bus encore plus immersive.



Pour savoir comment récupérer ces jeux sur la plateforme Amazon Games, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

