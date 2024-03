Oqee Ciné intègre des nouveautés à regarder dès aujourd’hui pour des millions d’abonnés Free

Oqee Ciné vous fait voyager ce weekend en passant d’un New York obscure et torturé en taxi à une Thaïlande médiévale ultra violente en passant par une Angleterre frappée par la peste noire.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce vendredi 29 mars, de nouveaux films vont fait leur apparition sur OQEE Ciné, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports. Free présente les nouveautés :

On commence avec la Palme d’or de 1976, une réalisation de Martin Scorsese avec l z magistral Robert De Niro sans oublier les excellents Jodie Foster, Harvey Keitel ​et Cybill Sheppar​d. Il s’agit de Taxi Driver, une plongée hallucinée dans l’esprit malade de Travis, ancien marine de retour de la guerre du Vietnam ​q​ui conduit désormais son taxi dans les rues de New York.

Changement de décor, Les Chevaliers du fiel sont de retour pour vous faire rire, cette fois au cinéma. Dans Repas de famille, quand une famille de commerçants de droite reçoit ​son beau-frère prof de gauche et sa femme institutrice dépressive​, le ​d​éjeuner du dimanche ​risque de leur rester sur l’estomac.

Sans transition, le thriller médiéval Peste Noire vous plongera dans l’Angleterre du 14e siècle ravagée par l’épidémie. “Un jeune moine, interprété par Eddie Redmayne, aime une femme. Afin de quitter son monastère et de la retrouver, il accepte de guider des chevaliers jusqu’à un village isolé mystérieusement épargné par la maladie. L’Eglise y voit l’intervention du Malin et déclare ce village maudit.”

On se téléporte cette fois dans la Thaïlande du 15e siècle, et ses violences extrêmes. “Dans les volets 2 & 3 de la saga Ong-Bak, Tien le jeune orphelin est recueilli par un chef de bande. Devenu adulte et maître en arts martiaux, il n’a qu’une idée : venger l’assassinat de son père par un Seigneur sanguinaire.”

On termine avec de la magie pour toute la famille avec les saison 5 et 6 de Ma Sorcière bien-aimée : Samantha, la sorcière préférée des petits et des grands débarque pour 2 nouvelles saisons de la série culte.

