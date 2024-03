Un tout nouveau Player Freebox dans les cartons, découvrez les principales attentes des Freenautes

Une très haute définition d’image, une puissance importante et une invention jamais, telles sont les principales exigences autour du futur nouveau décodeur TV de Free dont le lancement est prévu dans les prochains mois.

Que prépare Free ? Lors d’une interview en marge du lancement de la Freebox Ultra, son fondateur confiait à Univers Freebox travailler sur un nouveau player. Il reconnaissait cependant un retard, et si de base il avait entendu un lancement pour avril prochain, il précisait avoir l’impression que Free allait être très en retard.

Il faut le dire, pour la première fois Free n’a pas lancé de Player en lançant une nouvelle box, la Freebox Ultra est un serveur associé au boîtier TV de la Freebox Pop. Actuellement, free développe ainsi un nouveau décodeur TV qui n’était pas prévu initialement pour son nouveau bolide très haut de gamme, ce qui laisse entendre que ce nouveau player pourrait être proposé sur d’autres offre comme la Pop. Le 27 février dernier, Univers Freebox vous a ainsi soumis un nouveau sondage pour connaître vos attentes sur ce futur mystérieux player qui devra faire oublier le Devialet de la Freebox Delta.

Sur les fonctionnalités, Xavier Niel a affirmé que même si “c’est plus dur d’innover sur le Player”, ses équipes travaillent “sur des spécificités ou des choses qui devraient vous plaire”. Concernant les principales attentes des participants à notre sondage, c’est la très haute définition d’image qui l’emporte (4K, 8K) bien que peu de chaînes soient au rendez-vous. La puissance importante suit, il faut dire que le player Pop en manque cruellement et cela a de quoi donner parfois de l’urticaire. Une invention jamais vue intègre le top 3, Free se démarque souvent par l’innovation et même si cela devient plus compliqué aujourd’hui, c’est toujours possible de surprendre et d’inventer. L’interface maison arrive en quatrième position, plutôt étonnant puisque l’interface Android sur le Player Pop fait le travail et surtout propose un catalogue infini d’applications. On pourra noter toutefois que l’interface du Player Devialet de la Freebox Delta est une vraie réussite, elle permet d’ailleurs une meilleure personnalisation.

A égalité, de nouvelles fonctionnalités sont attendues comme le cloud gaming, et ce n’est pas une surprise. Un système de son intégré pourrait plaire davantage qu’une enceinte connectée alors que le design n’est pas vraiment au centre des attentes. La réponse dans quelques mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox