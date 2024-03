Les nouveaux abonnés Freebox Ultra peuvent rattacher le compte Netflix pour profiter de 5.99€ de réduction par mois

Il est possible d’utiliser son abonnement Netflix pré-existant dans le cadre de son offre Freebox Ultra, assez simplement, lorsque vous venez de souscrire à l’offre premium de Free.

Si vous avez été séduits par la Freebox Ultra, notamment par son offre de contenus très exhaustive, vous pouvez vous demander si vous allez devoir créer un nouveau compte pour profiter de Netflix Standard avec Pub inclus dans l’offre. Il est en fait assez simple d’utiliser un compte pré-existant via l’offre Freebox Ultra, comme ce fut le cas sur la Freebox Delta, et ainsi profiter d’une remise de 5.99€/mois sur votre abonnement à la plateforme de SVOD.

Comme l’explique l’assistance Free, il est possible de réaliser cette manipulation soit depuis votre téléviseur dans l’application en se laissant guider, soit depuis votre espace abonné Freebox. Cela doit être fait dès que vous avez reçu et activé votre offre Freebox pour profiter au plus vite de la réduction. Saisissez simplement vos identifiants Netflix déjà existants et il vous sera demandé si vous souhaitez passer à l’offre Standard avec pub, qui est donc celle incluse par défaut sur la Freebox Ultra, ou conserver votre offre actuelle (Standard ou Premium) si c’est l’abonnement que vous aviez choisi auparavant.

Dans tous les cas, une fois la manipulation réalisée, la facturation sera transférée directement sur votre facture Freebox. Si vous avez choisi une offre supérieure, seule la différence de tarif entre celle incluse et l’offre actuelle (7.5€/mois pour l’offre Standard, 14€ pour l’offre Premium) sera facturée. A noter cependant, si vous avez effectué une migration depuis une offre qui intégrait déjà Netflix auparavant (Freebox Delta ou One), le transfert est automatique et vous conservez le même compte sans avoir à réaliser de manipulation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox