Un couple d’abonnés Free a payé la facture d’une inconnue pendant un an et se bat pour être remboursé

Durant tout 2023, Raymonde et Gérard Guégan se sont vu prélevés sur le compte en banque pour un abonnement téléphonique qui n’était pas le leur. Depuis trois mois, c’est la croix et la bannière pour obtenir un remboursement.

Depuis 2020, le couple est abonné Free Mobile et Freebox, mais sur l’ensemble de l’année 2023, ils ont également payé le forfait mobile d’une personne qu’ils ne connaissent ni d’Eve ni d’Adam. “Je voyais passer depuis quelque temps quatre prélèvements mensuels de notre opérateur Free. C’est arrivé, une fois, deux fois, trois fois. Ça a fini par m’interpeller. Jusqu’à présent, nous faisions confiance. Nous sommes chez eux depuis 2020 et n’avions jamais eu de problème” explique Raymonde.

Cependant, cette situation a duré toute l’année, avec une quinzaine d’euros par mois durant les trois premiers mois puis 9.99€/mois. Ils ont alors commencé ce qui marque le début d’une longue suite de visites à une boutique Free, où on leur a conseillé d’écrire un courrier recommandé avec tous les relevés bancaires. Le couple a également fait opposition et l’inconnue, qui n’avait pas remarqué l’absence de prélèvement pour son portable, estime pour sa part que c’est à Free “d’assumer sa bêtise”.

Depuis, après l’envoi d’un autre courrier le 23 décembre 2023, c’est la croix et la bannière pour le couple qui cherche à se faire rembourser. “C’est une question de principe” estime Gérard Guégan. Ils ont même tenté leur chance auprès du médiateur Free, qui a simplement indiqué que la demande était “non recevable” le 12 mars dernier. “C’est de la fatigue et du stress. On se bat contre des moulins à vent avec une grosse boîte comme ça. On est prêts à taper à toutes les portes”, soupire le couple en colère.

Source : Midi Libre

