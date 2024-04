Free offre 3 fois moins de services de SVOD à ses abonnés Freebox Pop qu’auparavant

Après Disney+, Free n’offre plus Canal+ Séries temporairement à ses abonnés Freebox actuels.

Changement de stratégie chez Free en 2024. Après avoir mis le paquet sur les services de SVOD offerts pendant 6 ou 12 mois à ses abonnés Freebox Pop, Révolution et Delta, l’opérateur réduit la voilure cette année. Après Disney+ en mars, l’opérateur n’offre plus 3 mois d’accès à Canal+ Séries à ses abonnés Freebox Pop existants comme ce fut encore lors d’une dernière offre pour Noël. Fin 2023, le FAI avait d’ailleurs mis fin à cet avantage pour ses nouveaux clients qui leur était alors offert pendant 12 mois.

Aujourd’hui, le constat est clair, souscrire à la Freebox Pop permet d’accéder à deux services de streaming offerts, à savoir Prime Video pendant 6 mois et Disney+ pendant 3 mois. Les clients existants sont quant à eux les moins gâtés, ils doivent à présent se contenter da la gratuité du service d’Amazon, une offre à activer depuis juillet 2020 via leur espace abonné s’ils ne l’ont jamais fait. Free offre désormais trois moins de service de SVOD à ses abonnés Pop actuels qu’auparavant bien qu’un nombre important d’entre-eux ont déjà profité au cours de leur abonnement jusqu’à 2 ans de gratuité au service de streaming de Canal+ et 12 mois à celui de Disney.

En lançant fin janvier sa nouvelle offre Freebox Révolution Light, Free a également réduit le nombre de plateformes offertes temporairement, les nouveaux abonnés ont droit seulement à Amazon Prime offert pendant pendant 6 mois. Les abonnés à la Freebox Révolution avec TV by Canal n’ont eux aussi plus accès à Canal+ Séries offert 3 ou 12 mois mais disposent désormais en contrepartie de Universal+ inclus sans limite de temps.

Cela tombe aujourd’hui sous le sens, Free cherche à mettre en avant le plus possible sa nouvelle Freebox Ultra qui à contrario de ses soeurs inclut une armada de contenus, comme Netflix et Disney+ avec pub, Canal+ La chaîne en Live, Amazon Prime ou encore Universal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox