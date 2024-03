Free met fin à son offre Disney+ offert pour certains abonnés Freebox Pop et Delta existants

S’il continue d’offrir 3 mois à Disney+ Standard sans pub à ses nouveaux abonnés Freebox Pop, ce n’est désormais plus le cas pour les clients actuels.

L’annonce de la dernière chance aura été formulée par mail en guise de cadeau de Noël en décembre 2023, l’offre Disney+ Standard offerte aux abonnés Freebox Pop et Delta anciens n’est désormais plus proposée sur l’espace abonné de Free de nombreux clients. Ceux qui n’ont jamais activé l’offre, devront désormais s’abonner directement à l’une des trois formules du service SVOD du géant américain s’ils souhaitent accéder aux contenus, c’est-à-dire, l’offre avec pub à 5,99€/mois, la version Standard sans pub et avec téléchargements à 8,99€/mois ou Premium à 11,99€/mois avec 4 écrans au lieu de 2 en 4K et Dolby Atmos.

Après avoir offert à plusieurs reprises pendant 6 mois Disney+ ces dernières années aux clients existants disposant d’une Freebox Pop et Delta (Player Pop/ Devialet), Free avait une première fois revue son offre en janvier 2023 en réduisant de moitié la durée de cette gratuité. Free continue toujours toutefois d’offrir 3 mois à la plateforme aux nouveaux abonnés Freebox Pop.

