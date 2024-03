Oranges, Free, SFR et Bouygues doivent bloquer l’accès à une soixantaine de sites pirates

La justice française ordonne le blocage de pas moins de 63 sites pirates par les FAI.

La sentence est tombée. Les ayants droits ont eu gain de cause auprès du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier exige le blocage de 63 sites illégaux par Orange, Bouygues, SFR et Free. On retrouve parmi les ayants droits, Gaumont, Paramount, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films, l’Union des producteurs de cinéma et le Syndicat de l’édition vidéo numérique. Comme le précise la décision du tribunal : “Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois”.

On retrouve de grosses licences parmi les contenus piratés comme Loki, Expendables 4 ou encore The Walking Dead : Daryl Dixon. De gros sites comme T411 ou encore Yggtorrent sont concernés par le blocage. Voici la liste complète :

coflix.cam

empire-stream.net ; empire-streaming.eu ; empire-stream.com et empire-streaming.app ;

emule-island.eu

extreme-down.moe ; extreme-down.cam ; extreme-down.casa ; extreme-down.art ; extreme-down.red ; extreme-down.work et extreme-down.fun

filmostream.top

filmvf.io

fmoviesz.to

french-stream.art

french-streamy.com

papadustream.net

streamingdivx.buzz

streaminze.org

voirseries.icu

wiflix.voto , wiflix.surf , wiflix.studio , wiflix.site , wiflix.re , wiflix.kiwi , wiflix.fan , wiflix.family, wiflix.cool , wiflix.city et wiflix.audio

wowfilms.buzz

yggtorrent.wtf , yggtorrent.se , yggtorrent.re , yggtorrent.is , yggtorrent.fi , yggtorrent.ch , yggtorrent.to , yggtorrent.si , yggtorrent.nz , yggtorrent.lol , yggtorrent.li , et yggtorrent.la

coflix.nu

gratfilm.org

gratseries.com

nfseries.com

sadisflix.top

series-fr.co

filmscultes.online et filmscultes.me

torrent411.to

tvfranc.top

voirfilms.st

wi-flix.top

yts.mx , yts.lt , yts.com et yts.ag

