La navigation sécurisée en temps réel est disponible sur Google Chrome

Pour renforcer la sécurité lorsque vous utilisez Google Chrome, la firme de Mountain View propose désormais la navigation sécurisée en temps réel.

Dans un billet de blog, Google annonce que le mode navigation évolue. Comme le rappelle Google, “Les attaques de cybersécurité évoluent constamment, et parfois la différence entre réussir ou non à détecter une menace n’est qu’une question de minutes.” Pour lutter contre ces risques, la firme apporte une protection des URL en temps réel.

En quelques chiffres, la navigation sécurisée protège pas moins de cinq milliards d’appareils à travers le monde contre notamment le phishing, les logiciels malveillants, les logiciels indésirables. Chaque jour, la navigation sécurisée scrute plus de 10 milliards d’URL et de fichiers, affichant plus de 3 millions d’avertissements d’utilisateurs concernant des menaces potentielles. Jusqu’à maintenant, la navigation sécurisée utilisait une liste stockée sur votre appareil pour vérifier si un site ou un fichier était potentiellement dangereux. Dorénavant, cette liste est mise à jour toutes les 30 à 60 minutes. Cependant, Google a constaté qu’un site malveillant moyen existe en réalité pendant moins de 10 minutes. Google espère bloquer 25 % de tentatives de phishing supplémentaires avec la navigation sécurisée en temps réel.

Comment l’activer ?

Si vous souhaitez utiliser la navigation sécurisée en temps réel, il suffit de se rendre dans les paramètres de Chrome puis dans la section “Confidentialité et sécurité” ensuite dans “sécurité” ou “navigation sécurisée”. Il suffira par la suite de sélectionner “protection renforcée” pour profiter de la protection des URL en temps réel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox