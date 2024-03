Free annonce être prêt à faire survivre son service Free Ligue 1 en le sous-licenciant

Le succès de Free Ligue 1 pourrait intéresser le futur lauréat des droits du championnat de France de foot. L’opérateur français est en tout cas officiellement disposer à sous-licencier son service.

Après avoir obtenu entre 2020 et 2024 les droits numériques pour la diffusion d’extraits de l’intégralité des matchs de Ligue 1 en quasi-direct, Free devrait trouver un terrain d’entente avec le prochain diffuseur de la compétition dont le nom n’est toujours pas connu bien que BeIN Sports et DAZN soient en pôle position. En effet, la ligue de football professionnel a décidé l’été dernier de ne pas remettre en jeu ce lot seul. . Celui-ci a finalement été intégré dans le lot “premium” en plus de trois rencontres phare de chaque journée. L’objectif affiché est de ne pas éparpiller le produit Ligue 1 et ne pas pénaliser le consommateur en l’obligeant à souscrire de trop nombreux abonnements.

Questionné sur l’avenir en pointillés de l’application Free Ligue 1 qui a dépassé les 3 millions de téléchargements récemment, le directeur général de la maison-mère de Free, Thomas Reynaud, a annoncé ce weekend dans une interview accordée au JDD qu’il espère bien voir ce service survivre : “Comme de nombreux passionnés de foot, nous sommes impatients de connaître le lauréat des droits audiovisuels de la Ligue 1 pour la période 2024-2028. Et nous sommes disposés à sous-licencier notre application Free Ligue 1 qui constitue la plus grosse audience sur le foot en France, avec plus d’un demi-million d’utilisateurs uniques par journée de championnat”.

Lancée en août 2020, Free Ligue 1 a su prouver que cette nouvelle façon de regarder le foot fait ses preuves. En 2023, l’application représentait près de 30% de l’audience du foot en France, portée par les équipes de Ruiz Club qui proposent un direct de 4h durant chaque journée sur YouTube, au plus proche des acteurs du championnat.

Source : JDD (version papier)

