Canal+ lance deux nouvelles offres complètes et attractives pour tous sur Veepee

Deux abonnements à 15,99€/mois pendant 2 ans incluant Canal+ et ses chaînes avec au choix Disney+ ou beIN Sports, cela vous tente ?

Après avoir présenté de très bons résultats annuels portés pas un gain de 290 000 abonnés en 2023 pour atteindre les 9,8 millions de clients à fin décembre, le groupe Canal+ reprend ses bonnes habitudes en lançant de nouvelles promotions intéressantes. D’abord avec le retour de sa meilleure offre Rat+ pour les moins de 26 ans, mais aussi via le lancement jusqu’au 26 mars prochain de deux nouvelles ventes privées sur le site d’e-commerce Veepee.

La première offre exclusive permet d’accéder à de nombreuses chaînes de la filiale de Vivendi comme Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Sport 360, Grand Ecran, ,Séries ou Docs, mais aussi aux contenus d’Apple TV, ainsi qu’à Disney+ (Standard, prix public 8,99€/mois, 2 écrans simultanés, téléchargements disponibles, qualité vidéo Full HD, qualité son 5.1) pour 15,99€/mois pendant 24 mois puis 36,98€/mois. Idéal, pour découvrir des films 6 mois après leur sortie ou encore profiter des mondes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star.

La seconde offre intègre les mêmes chaînes du groupe, mais inclut l’abonnement à beIN Sports à la place de Disney+ au prix du à 15,99€/mois pendant 24 mois puis 42,99€/mois. De quoi regarder des matchs de l’UEFA Champions League, de Premier League, de Ligue 1 Uber Eats (saison 2023-2024), du TOP 14 de rugby, mais aussi d’accéder à l’intégralité des Grands Prix de Formule 1 (hors essais et qualifications) et de Moto GP. Sans oublier, les grands championnats européens de football (Bundesliga, Liga, Serie A, Liga Portugal), et 100% des matchs de la Coupe de Franceet de la Coupe d’Afrique des Nations. Ou encore la NBA en exclusivité.

Dans les deux cas, l’engagement est de 24 mois. Le Pass Presse est inclus ( nombreux titres et magazines dans des thématiques variées). Le Pass Divertissement est lui offert pendant 2 mois (+ le mois en cours). A l’issue des 2 mois, il sera automatiquement retiré de votre formule d’abonnement. Il permet de profiterd’environ 50 chaines variées supplémenatairescomme Disney Channel, Planète+, Paramount Channel, Comedy Central, Nickelodeon, Paris Première, Comedie+, Polar+.

Ces offres sont disponibles par satellite, ADSL/Fibre sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi via un décodeur CANAL+ ou le câble via SFR THD/Numéricâble. Il s’agit d’un abonnement sur TV et multi-écran (2 écrans en simultané) avec myCanal inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox