Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des mises à jour Freebox, 3 évolutions dont 1 qu’on n’attendait plus

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance une nouvelle mise à jour 4.8.6 de la Freebox Ultra (voir détails), mais aussi du Player Révolution et Devialet.

Il est désormais possible de revenir jusqu’à 4h en arrière sur certaines chaînes et programmes depuis OQEE by Free. Plus d’infos…

Freebox Delta : petite évolution, toutes les chaînes offertes sont désormais indiquées sur le Player Devialet. Plus d’infos…

Freebox Files : l’application officielle de Free qui permet de gérer facilement depuis un smartphone tous les fichiers contenus sur leur disque dur Freebox, se peaufine sur Android et iOS avec plusieurs améliorations comme le mode liste détaillée. Plus d’infos…

Freebox Connect sur Android et iOS implémente la possibilité de retourner l’afficheur pour les Freebox Pop et Ultra, pratique si vous l’accrochez à votre mur. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, dont un titre tiré d’une série populaire, “Invincible Presents Atom Eve” et “Mystery Case Files : Moths to a Flame”. Plus d’infos…

Imbattable, Free Mobile met une vraie raclée à Orange, Bouygues et SFR sur le gain d’abonnés en 2023 (+787 000 forfaits). Plus d’infos…

Free écoule plus de box internet que ses rivaux pour la 2ème année consécutive (+ 234 000 nouveaux abonnés sur le fixe en 2023,) et signe son meilleur trimestre depuis 10 ans (+ 100 000 au T4). Plus d’infos…

Free : “la Freebox Ultra fait un carton”. Plus d’infos…

Le tout dernier modèle de téléviseur The Frame de Samsung est désormais proposé dans la boutique de téléviseurs intelligents réservée aux abonnés Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile propose enfin ses cartes SIM triple découpe sur son site web, cette évolution, les abonnés ne l’attendait plus. Plus d’infos…

La 5G Stand Alone de Free Mobile pointe le bout de son nez. Comment la détecter et où est-elle identifiée ? On vous dit tout.

Le réseau de Free Mobile continue de se développer Plus de 2000 sites par technologie ont été activés en 2023. L’opérateur couvrait fin décembre 99,9% de la population en 3G, 99,6% en 4G et plus de 94,7% en 5G. Sur la bande coeur 3,5 GHz, Free assure couvrir désormais 45% de la population. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free affirme être “hyper content” de la nouvelle gamme Freebox, qui booste les recrutements. Plus d’infos…

Iliad n°1 de la croissance en Europe en 2023, la maison-mère de Free grandit et poursuit sa conquête dans 8 pays. Plus d’infos…

Free dépasse pour la première fois les 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Plus d’infos…

Iliad vise 10 milliards de chiffre d’affaires en 2024 et la place de 5e plus grand opérateur télécoms en Europe. Plus d’infos…

Pas moins de 27 millions de contenus ont été visionnés en 2023 sur Oqee Ciné. De nouveaux films viennent d’enrichir le catalogue de la plateforme. Plus d’infos…

Free et d’autres opérateurs s’engagent pour améliorer plusieurs réseaux fibre optique grâce à des mesures exceptionnelles. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox