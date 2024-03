Free affirme être “hyper content” de la nouvelle gamme Freebox, qui booste les recrutements

Nicolas Thomas, directeur général de Free, a affiché un franc enthousiasme vis-à-vis de la nouvelle gamme d’offres Freebox lancée fin janvier.

La conférence de présentation des résultats d’Iliad pour l’année 2023 a été l’occasion pour Free de revenir sur le début 2024 avec le lancement de la Freebox Ultra et le remaniement de la gamme fixe chez Free. Si Thomas Reynaud avait déjà indiqué que la box en elle même était un franc succès, Nicolas Thomas a pu apporter des compléments d’informations sur les premiers résultats de ce changement.

En effet, en lançant la Freebox Ultra, l’opérateur de Xavier Niel a revu ses propositions pour plus de simplicité et de clarté. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il a revu sa Freebox Révolution pour alléger l’offre et la proposer à un tarif fixe historique de 29.99€/mois.

S’il refuse de donner les chiffres de vente des nouvelles offres, le directeur général de Free est très enthousiaste et explique que les chiffres de la Freebox Ultra sont “excellents”, mais pas seulement. “Globalement, on est hyper contents du repositionnement de la gamme”, affirme-t-il y compris du lancement de la Freebox Révolution Light, qui permet “de revenir à nos origines. Je peux pas vraiment en dire plus, sinon qu’on est très contents sur les résultats de la gamme“. Il faudra ainsi attendre les résultats du premier trimestre pour avoir plus de détails sur les chiffres exacts, ce dernier se termine en mars et les résultats seront publiés en mai.

