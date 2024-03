Orange lance une nouvelle promo pour ses abonnés Livebox avec beIN Sports, il faudra faire vite

Fans de compétitions sportives, le bouquet beIN Sports est à moitié prix chez Orange avec une vente flash qui se terminera bientôt.

Orange vient de lancer une nouvelle offre promotionnelle à dure ultra réduite. Jusqu’au 17 mars prochain, les abonnés Livebox peuvent souscrire à beIN Sports au prix de 8€/mois pendant deux mois, sans engagement.

Pour les amateurs de sport, l’ensemble des chaînes beIN Sports permettront d’accéder à de nombreuses compétitions sportives (UEFA Champions League, Liga, Série A mais aussi la NBA ou les coupes d’Europe du Rugby…). Une fois les deux mois passés, l’abonnement basculera à 15€/Mois. L’offre est résiliable à tout moment.

Vous pouvez regarder toutes les chaînes beIN SPORTS sur les décodeurs Livebox Play, TV4 et TV UHD d’Orange. Dans tous les cas, vous pouvez tout de même souscrire ce bouquet et regarder vos chaînes sur PC, tablette, smartphone et les autres appareils compatibles

