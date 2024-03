Free lance une nouvelle mise à jour de la Freebox Ultra et dévoile les améliorations apportées

Une nouvelle version de logiciel 4.8.6 est à présent disponible sur le serveur Freebox Ultra avec une nouvelle fonctionnalité et une amélioration mais aussi des correctifs.

Après le Player Devialet et celui de la Freebox Révolution, Free déploie ce 14 mars une nouvelle mise à jour du serveur de sa Freebox Ultra. Dans ce nouveau firmware 4.8.6, une nouvelle fonctionnalité a été intégrée, le firewall IPv6 peut désormais être désactivé sur les préfixes secondaires. Les développeurs annoncent également avoir optimisé les performances réseau des VM (machines virtuelles).

Des corrections ont également été apportées pour résoudre par exemple des bugs d’affichage autour du WiFi (occupation des canaux sur les bandes 5GHz et 6GHz, informations de cartes désactivées, etc) mais aussi mettre fin à des problèmes sur le port SFP LAN comme par exemple la sauvegarde de la configuration du port et la propagation du VLAN 100. Le soucis de renommage de fichiers via SMB sur des disques NTFS a également été résolu.

