Free et d’autres opérateurs s’engagent pour améliorer plusieurs réseaux fibre optique grâce à des mesures exceptionnelles

Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour améliorer la qualité de service de plusieurs réseaux en fibre optique en Essonne par Altitude Infra, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.

Une bonne nouvelle pour les abonnés situés dans ces zones qui devraient ainsi voir réduire significativement less taux de pannes. Dans un effort collectif et suite aux premières actions d’Altitude Infra qui a déjà engagé des plans de reprise, Altitude Infra, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ont élaboré des mesures d’urgence ambitieuses et inédites pour trois réseaux d’Essonne : Seine Essonne, Europ’Essonne et Sequantic.

Ces actions reposent sur une coordination entre les équipes de l’opérateur d’infrastructure et des 4 opérateurs commerciaux, travers d’opérations « coup de poing ». Ces mesures, qui impliquent l’affectation de ressources exceptionnelles et une importante disponibilité des équipes techniques déployées de manière coordonnée, sont mises en œuvre depuis le 5 mars, avec une montée en charge progressive. Elles sont déterminées grâce à l’analyse par les 5 opérateurs de difficultés rencontrées pour identifier et prioriser les actions ayant le plus fort impact.

Concrètement, Altitude Infra interviendra sur l’ensemble des boitiers concernés, avec l’appui des techniciens des opérateurs commerciaux chargés de vérifier que l’intervention a produit les résultats escomptés. Un suivi continu sera effectué dans la zone afin de confirmer l’efficacité de l’opération et d’apporter d’éventuels ajustements si nécessaire. L’objectif est clair : réduire de moitié le taux de pannes sur les trois réseaux concernés d’ici septembre 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox