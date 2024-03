La chronologie des médias sera bientôt rediscutée, Netflix et consorts pourraient réclamer un délai plus court pour diffuser des films

Dès le mois d’avril prochain, le Centre national du Cinéma et de l’image animé (CNC) lancera une nouvelle concertation autour de la chronologie des médias, à peine deux ans après l’entrée en vigueur de la dernière version.

Il faudra trouver un accord dans les dix prochains mois. D’après les informations de Contexte, une nouvelle concertation sera lancée pour discuter l’accord entre les divers acteurs de l’audiovisuel régulant notamment le délai après lequel chaque plateforme est autorisé à diffuser des films, une fois la sortie en salle de ces derniers.

En 2022, une nouvelle version de la chronologie des médias avait été lancée, réduisant notamment le délai d’attente pour les plateformes de SVOD à 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres, en échange de leur contribution à la création française et européenne. À cette époque, il avait fallu faire des concessions alors que Disney+ et consorts réclamaient des délais plus courts, cette concertation pourrait ainsi remettre le sujet sur la table.

Canal+, qui avait aussi obtenu un délai raccourci à six mois, semble pour sa part satisfait de la chronologie actuelle et souhaiterait son renouvellement. Pour rappel, les négociations ayant menée à la mouture de 2022 avaient pris plusieurs mois.

Source : Alloforfait

