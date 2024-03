Numéros surtaxés : l’État dévoile ses conseils pour détecter les arnaques

Si les numéros surtaxés sont légaux, la pratique est tout de même encadrée et certains appels sont simplement des arnaques visant à prélever directement de l’argent sur la facture téléphonique des victimes. Service-Public.fr vient de publier quelques conseils pour reconnaître les appels frauduleux.

Un jeu-concours remporté, une urgence à résoudre, une démarche administrative inconnue à compléter… Les motifs pour vous faire appeler un numéro surtaxé de manière frauduleuse sont nombreuses et il convient de se méfier. Service-Public.fr a publié une liste de conseils et d’informations bien utiles pour éviter de se faire avoir.

Les numéros surtaxés se différencient des numéros génériques. Ils peuvent être composés de 4, 6 ou 10 chiffres :

les numéros spéciaux à 10 chiffres : ils commencent par 081, 082 ou 089 ;

les numéros courts à 4 chiffres : ils commencent par 10, ou commencent par un nombre entre 32 et 39 ;

les numéros courts à 6 chiffres : ils commencent par 118.

Un appel peut vous être facturé :

à la minute : par exemple, 0,50 € par minute ;

indépendamment de la durée : par exemple 2 € par appel ;

à la minute et dès l’appel : par exemple 2 € par appel puis 0,50 € par minute.

D’ailleurs, si vous voyez un numéro s’afficher lorsque vous vous renseignez sur un service ou un produit, le code couleur peut vous permettre de voir du premier coup d’oeil s’il s’agit d’un numéro surtaxé :

les numéros verts : ils sont gratuits ;

: ils sont gratuits ; les numéros gris : seul le prix d’un appel normal vous est facturé (selon votre forfait téléphonique) ;

: seul le prix d’un appel normal vous est facturé (selon votre forfait téléphonique) ; les numéros violets : il s’agit d’un appel vers un numéro surtaxé.

Enfin, pour détecter de potentielles arnaques, trois situations parmi les plus fréquentes requièrent votre vigilance : un numéro inconnu vous laisse un SMS ou un message sur votre répondeur. Mieux vaut l’ignorer ou, en cas de doute, se renseigner sur l’annuaire inversé. On peut également vous inciter à appeler un numéro en « click to call » sur internet : un site internet peut vous donner la possibilité d’appeler un numéro, il peut s’agir d’un numéro surtaxé. Enfin, sur internet, il convient de faire attention à ne pas souscrire à un abonnement Internet+ par erreur : il s’agit d’un abonnement payant auquel on peut souscrire sans faire attention à la suite de nombreux clics. Le coût est facturé sur la facture téléphonique, sans fournir de coordonnées bancaires.

Si vous avez un doute ou souhaitez contester un appel, trois solutions s’offrent à vous :

Vous pouvez déposer un signalement sur le site surmafacture.fr.

Si on ne vous a pas délivré, en début d’appel, un message vous informant qu’un numéro était surtaxé, vous pouvez faire un signalement sur signal.conso.gouv.fr.

En cas de message ou d’appel non sollicité, vous pouvez le signaler par SMS au 33700 ou sur le site www.33700.fr.

