Free lance une nouveauté très attendue par les abonnés Freebox sur OQEE

Il est désormais possible de revenir jusqu’à 4h en arrière sur certaines chaînes et programmes depuis OQEE by Free.

Le retour en arrière évolue. Un défaut majeur d’OQEE commence à être gommé. Très appréciée des abonnés Freebox, l’interface TV de Free est accessible sur de nombreux support au-delà duPlayer TV 4K de l’opérateur (Pop, Delta,Ultra) et propose de nombreuses fonctionnalités, comme le contrôle du direct et le start-over.

A contrario de myCanal, cette application TV ne permettait pas depuis son lancement de revenir plusieurs heures en arrière. C’est désormais le cas sur certaines chaînes et programmes puisque comme le rapportent plusieurs Freenautes sur les réseaux sociaux, il est à présent possible de revenir jusqu’à 4 heures en arrière. Cette évolue était prévue par les équipes d’OQEE, mais aucune date de déploiement n’avait été communiquée.

Nouveauté sur Oqee de Free ? On peut désormais remonter le Live 4 heures en arrière ! 😍 — Maxime (@asfi51) March 11, 2024

Cette évolution devrait sans doute être étendue à un plus grand nombre de chaînes à l’avenir. D’autres nouveautés sont encore attendues sur OQEE comme l’intégration de la fonctionnalité Picture-in-Picture (Pip) sur le Player Pop. D’ores et déjà prévu, un lancement d’Oqee sur d’autres supports approche. On pense à LG par exemple. Par ailleurs, les abonnés Freebox utilisant Oqee sur tablettes disposeront prochainement d’une application dédiée au lieu d’un portage de la version mobile.

C’est nouveau ça sur #OQEE ok peut revenir en arrière sur les programmes sur 4H en peu comme sur #mycanal 👍🏻 pic.twitter.com/RD081DXKsx — Mike  ツ (@bigwizfr) March 15, 2024

