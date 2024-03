Free annonce déjà travailler sur la future Freebox V10

Free ne perd pas de temps. La Freebox Ultra à peine lancée, l’opérateur commence déjà à plancher sur une nouvelle génération de box.

La Freebox Delta en 2018, puis la Pop en 2020 et enfin l’Ultra cette année, comme à son habitude Free alterne entre grande et moyenne génération de box. Après avoir lancé sa nouvelle offre haut de gamme fin janvier, laquelle recevra un player TV dédié dans les prochains mois, le FAI travaille déjà sur le futur serveur Freebox V10 : “les équipes de Free travaillent déjà sur la prochaine génération de Freebox”, a fait savoir ce jeudi 14 mars, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad lors d’une conférence de présentation des chiffres annuels du groupe.

Lors du lancement de la Freebox Pop en 2020, Xavier Niel nous avait confié travailler sur une nouvelle box, laquelle deviendra donc la Freebox Ultra que l’on connaît aujourd’hui : « On a toujours en tête ce que l’on va faire après, on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, on voit ce que l’on peut inventer et donc on avance en parallèle toujours là-dessus ».

Free a pour habitude de travailler en équipe réduite pour développer ses Freebox, c’est d’ailleurs le seul opérateur à concevoir ses box de A à Z en interne. Ses équipes commencent toujours par commander des composants pas encore sortis afin de les tester. L’opérateur est semble-t-il aujourd’hui en avance de phase, il faudra ainsi attendre plusieurs années pour découvrir la prochaine Freebox V10. D’ici là les usages auront probablement évolué, et se posera encore une fois la question de la dématérialisation du player TV.

