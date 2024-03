Oqee Ciné gagne en popularité chez les abonnés Freebox et Free Mobile premium et lance des nouveautés

Pas moins de 27 millions de contenus ont été visionnés en 2023 sur Oqee Ciné. De nouveaux films viennent d’enrichir le catalogue de la plateforme.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Lancé le 7 mars 2023, le service a donc soufflé sa première bougie. En marge de la présentation de ses résultats annuels cette semaine, l’opérateur en a profité pour révéler les chiffres de visionnage d’Oqee Ciné : “Plus de 27 millions de contenus ont été visionnés en 2023” a-t-il fait savoir.

L’adoption auprès des abonnés Free se fait donc de manière progressive, la qualité et la diversité des contenus progressent ce qui rend la plateforme de plus en plus populaire. Ce 15 mars, de nouveaux films ont fait leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

Dans la comédie piquante L’art de la fugue, Laurent Lafitte, Nicolas Bedos et Benjamin Biolay interprètent trois frères qui tentent de mettre de l’ordre dans leur vie amoureuse. L’un est dépressif, l’autre cavaleur et le dernier indécis, et leurs parents sont tout aussi fantasques.

Amies à la vie, à la mort. Dans Ma meilleure amie, Drew Barrymore et Toni Collette sont inséparables depuis l’école primaire mais leurs vies sont bouleversées lorsque l’une tombe enfin enceinte, tandis que l’autre découvre qu’elle est atteinte d’un cancer.

Lever de rideau sur le grand final de la série polar The Shield. Goodbye Vic Mackey et sa Brigade de choc… Les saisons 6 et 7 viennent clore cette série addictive avec un ultime épisode resté C-U-L-T-E. Immanquable.

Éloignez les enfants pour la semaine spéciale Exorcisme ! L’Exorciste, au commencement, L’Exorciste, la suite et L’Exorcisme d’Emily Rose, une trilogie à faire dresser les cheveux sur la tête.

