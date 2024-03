Totalement Fibrés : Free met une raclée à ses concurrents, la Freebox Ultra fait un carton ?

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur les excellents résultats annuels de Free et Iliad mais aussi sur les nouveautés Free Mobile et Freebox. Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons sur l’annonce de Free autour de la Freebox Ultra, elle fait un carton tout comme la nouvelle gamme Freebox ? Ce sera aussi l’occasion de répondre à vos questions dans la mesure du possible.



