Free Mobile annonce une meilleure couverture de la population en 4G et 5G

Le réseau de Free Mobile continue de se développer en 3G, 4G et 5G. Plus de 2000 sites par technologie ont été activés en 2023. La couverture de la population s’améliore.

Premier recruteur sur le mobile en 2022 et 2023, Free Mobile a réussi la prouesse de séduire trois fois plus de nouveaux abonnés que ses concurrents directs (Bouygues Telecom et Orange) durant les 12 derniers mois. Sa politique de prix inchangée dans un contexte inflationniste, et l’amélioration à la fois de la couverture et de la qualité de service de son réseau expliquent en grande partie ses excellentes performances commerciales.

En 2023, Free Mobile a ainsi poursuivi un effort important de déploiement sur toutes les technologies : en métropole, ont été activés “2 269 nouveaux sites actifs 3G, 2 445 nouveaux sites actifs 4G et 2 175 nouveaux sites 5G techniquement opérationnels aboutissant à des taux de couverture de la population très élevés”, se félicite l’ex-trublion.

Dans ke détail, l’opérateur couvrait fin décembre 99,9% de la population en 3G, 99,6% en 4G et plus de 94,7% en 5G. Sur la bande coeur 3,5 GHz, Free assure couvrir désormais 45% de la population.

