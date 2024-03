YouTube revoit son interface sur les télévisions et ajoute plusieurs fonctionnalités

L’utilisation de YouTube sur TV devient encore plus agréable. Voici les nouveautés apportées à l’interface.

De plus en plus de personnes utilisent YouTube sur leur télévision. Les développeurs de YouTube l’ont bien compris et des nouveautés ont été apportées à l’interface. Le but de YouTube est d’intégrer des fonctionnalités et de l’interactivité familière tout en garantissant que la vidéo reste au centre de l’expérience. Afin de trouver le bon équilibre entre interactivité et immersion, les équipes de YouTube ont pensé à réduire la taille du lecteur vidéo et avoir un espace commentaire qui s’affiche à côté au lieu de se superposer sur la vidéo. Mais ce n’est pas tout, ce nouveau design ouvrira l’accès à de nouvelles expériences comme l’achat des produits ou encore l’affichage des scores en direct pour les amateurs de sport.

YouTube souhaite écouter ses utilisateurs en matière d’évolution tout en gardant les principales actions vidéo (pause, retour rapide, avance rapide) facilement accessibles et intuitives. “Trouver cet équilibre impliquait de simplifier les interactions des utilisateurs pour s’adapter à la télécommande, tout en s’assurant que la nouvelle conception serait applicable à un large éventail de cas d’utilisation.” explique YouTube.

