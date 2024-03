Free Mobile : découvrez la carte des sites 5G compatibles avec son nouveau coeur de réseau

La 5G SA de Free Mobile commence à apparaître, comment la détecter et où est-elle identifiée ? On vous dit tout.

En rodage sur des clusters depuis plusieurs mois et testée par les constructeurs, la 5G SA (Standalone) de Free Mobile commence à être identifiée dans certains endroits dans l’Hexagone. De nombreux sites sont à présent compatibles avec le coeur de réseau 5G de l’opérateur, selon les révélations de notre partenaire RNC Mobile.

Pour l’heure, il ne s’agit pas d’un lancement commercial, c’est-à-dire que le réseau n’est pas activé. Free doit encore obtenir l’autorisation de l’ANSSI, une procédure qui à première vue semble longue et complexe. Les chasseurs d’antennes, eux, peuvent de leur côté, à défaut d’y goûter, accéder aux informations radio de cette 5G autonome.

Alors comment peut-on savoir si un site Free Mobile est aujourd’hui identifié 5G SA ? Ce qu’il faut savoir c’est que “les fabricants donnent uniquement les informations de la 4G quand un smartphone est connecté en 5G NSA mais quand un smartphone est connecté uniquement sur la 5G, comme la 5G SA , là oui l’api radio donne les informations de la 5G”, nous explique VacheGTI de la team RNC Mobile. Pour savoir quelle technologie est utilisée sur un site, il faut ainsi regarder son identifiant, rnc pour la 3G, eNB pour la 4G et gNb pour la 5G. C’est ce dernier qui est aujourd’hui détecté par la communauté de chasseurs d’antennes. “C’est une valeur que donne l’api radio d’un smartphone sous Android”, précise RNC Mobile.

Pour le moment, une centaine de sites 5G SA ont été identifiés, en particulier à Paris et en Ile-de-France, mais aussi à Bordeaux et Saint-Etienne. L’application de RNC Mobile ne les affiche pas pour le moment, mais une mise à jour le permettra prochainement. Pour leur part, Netmonster et Cellmaper affichent correctement les informations de la 5G SA. Une carte est ainsi disponible afin de savoir exactement où sont situés les sites concernés.

Pour ceux qui souhaiteraient se connecter à la 5G SA, sans réseau actif, VacheGTI donne un mode d’emploi à condition de disposer d’un smartphone Xiaomi ou OnePlus.

Pour les possesseurs de smartphones 5G Xiaomi et uniquement Xiaomi, il faut passer par un code clavier pour activer/désactiver la SA. pic.twitter.com/h73SlDl5yE — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) March 12, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox