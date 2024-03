La 5G Stand Alone de Free Mobile pointe le bout de son nez

De premières antennes compatibles avec le coeur de réseau 5G de Free Mobile ont été repérées.

Depuis fin 2020, la cinquième génération de téléphonie mobile est déployée à travers l’Hexagone, mais elle se base encore sur un coeur de réseau 4G. Pour atteindre les performances promises par la 5G, notamment au niveau industriel, il faut compter sur une connexion dite “stand alone” qui exploite un coeur de réseau dédié à la nouvelle technologie. C’est encore rare, mais Free Mobile s’y prépare.

En effet, comme l’ont remarqué des chasseurs d’antennes et des internautes, des antennes Free Mobile compatibles avec cette 5G dite Stand Alone (SA) sont d’ores et déjà déployées, bien que la fonctionnalité ne soit pas encore activée pour le moment. L’opérateur de Xavier Niel nous avait déjà confié en septembre dernier tester cette technologie, mais attendre des autorisations de l’ANSSI. Pour l’heure, cette 5G apparaît donc lorsqu’on analyse des sites, mais n’est pas fonctionnelle.

Pour l’heure, aucune proposition d’opérateur n’exploite réellement la 5G SA, si ce n’est la très récente commercialisation d’une offre de réseau 5G privé hybride pour les entreprises chez Bouygues Telecom. L’opérateur expliquait d’ailleurs que cette technologie permettait de “garantir des spécificités techniques, avec de la latence très très faible”. SFR prévoit aussi de lancer des offres en 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox