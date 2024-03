Chacun sa route avec Free Mobile, et si le modèle Freebox Révolution Light était la formule gagnante ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Et si on retournait à des offres plus simples ?

SFR a revu intégralement sa politique pour passer au tarif fixe sur l’ensemble de ses box. Ce faisant, il a ainsi dû adapter ses prix par rapport aux précédentes propositions comprenant des promotions de six mois et, heureux hasard ou choix délibéré, le tarif de son offre entrée de gamme “Starter” a été fixé au même montant que la Freebox Révolution Light : 29.99€/mois. Univers Freebox a ainsi réalisé un comparatif entre les deux box, qui représentent ainsi l’entrée de gamme du marché, repassé à un tarif fixe. Chaque offre peut avoir son avantage par rapport à l’autre, mais au final, est-ce que pour beaucoup, ce type de proposition ne serait pas simplement le plus alléchant ?

Une migration permise de la Freebox Révolution à sa version Light ?

C’est une première, Free permet de migrer vers une offre fixe “moins chère”. Les abonnés Freebox Ultra peuvent effectuer une migration vers l’offre Freebox Ultra Essentiel sans les contenus inclus hormis TV by Canal. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne souhaiteraient plus accéder à la pléthore de services SVOD inclus dans l’offre et ainsi payer moins cher, mais d’autres abonnés s’interrogent : à quand la même chose pour les abonnés Freebox Révolution avec TV By Canal ? Sur ce point, il semble bien plus difficile de s’y projeter, il vaut mieux ne pas trop l’attendre, mais Free pourrait surprendre !

Un enrichissement du forfait Free en appelle un autre

Un enrichissement bienvenu et, comme d’habitude, sans surcoût. L’opérateur a annoncé la semaine dernière permettre à ses abonnés d’utiliser les 35 Go en roaming 4G inclus dans le forfait Free Mobile dans de nouveaux pays situés en Amérique latine : la Bolivie, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. Si la nouvelle peut être saluée par beaucoup de Freenautes, d’autres, forcément réclament des destinations qui les touchent davantage : Japon, Andorre etc. Free Mobile a encore du travail à faire !

M6 va se lancer dans la danse avec M6+, la formule avec pub semble inévitable.

Le Groupe M6 a présenté il y’a peu sa plateforme de streaming nommée M6+ dont le lancement dans tous les environnements, y compris la Freebox et les box autres opérateurs, est prévu avant l’Euro 2024, soit avant le 14 juin. Il remplacera 6Play, la plateforme de replay actuellement disponible. M6 emboîte ainsi le pas de TF1 qui avait lancé TF1+ récemment et certains font remarquer que ces deux acteurs avaient pourtant à une époque placé leurs pions dans Salto, une offre de SVOD. Apparemment, le streaming avec pub et une option payante semble plutôt séduire les chaînes…

Accrocher sa Freebox à son mur, une hérésie ?

L’application Freebox Connect permet de gérer simplement et de manière précise le WiFi grâce à une kyrielle de fonctionnalités mais aussi contrôler l’état des équipements Freebox et vérifier qui est connecté à votre réseau. C’es aussi la que les abonnés Freebox Ultra peuvent gérer les fonctionnalités de la box (veille totale, extinction, réveil). Dans une nouvelle version 2.3 déployée hier via TesFlight sur les iPhone, Free teste une nouveauté plutôt utile dans un cas de figure assez précis : “nous avons ajouté la possibilité de retourner l’afficheur si vous décidez d’accrocher votre serveur Freebox au mur”, ont indiqué les développeurs. Les Freebox Ultra, Pop et Révolution sont donc concernées puisque cette fonctionnalité était déjà présente dans Freebox OS, avec la possibilité de pouvoir forcer l’orientation de l’afficheur en format “vertical” au lieu de “horizontal”. Mais certains trouvent l’idée d’accrocher sa box au mur incongrue, comme l’explique ce Freenaute, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, pas forcément uniquement un choix esthétique !

