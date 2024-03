Orange, Bouygues et SFR veulent que les téléviseurs connectés passent à la caisse comme eux

Alors que les opérateurs financent la création audiovisuelle, la Fédération Française des Télécoms (FFT) cherche à pousser une transformation de l’écosystème audiovisuel pour partager la facture avec Samsung, Apple ou Google.

En tant que distributeurs d’offres de télévision, Orange, Free, Bouygues et SFR paient une taxe pour contribuer au budget du CNC qui représente environ 200 millions d’euros par an. Cependant, « les nouveaux distributeurs principalement étrangers comme Samsung TV, Apple TV etc. n’y sont pas assujettis », explique Romain Bonenfant, directeur général de la FFT qui aimerait bien que cela change.

La fédération qui regroupe de nombreux opérateurs y compris Orange, Bouygues et SFR, a ainsi commandé une étude pour chercher à intégrer les fabricants de téléviseurs connectés comme Apple, Samsung et bien d’autres dans l’équation, pour que le CNC dispose des mêmes moyens, mais que la facture soit partagée. Car si plus de trois quarts des foyers disposent d’un décodeur de FAI comme moyen principal pour accéder à la TV, les smart TV sont de plus en plus présentes dans les salons des Français. Ainsi, la crainte des opérateurs et que ces équipements deviennent à termes le point d’entrée vers la télévision.

Le combat est loin d’être gagné du fait du fonctionnement de l’écosystème actuel. « On constate toutefois un certain intérêt de parlementaires. La problématique semble bien comprise. Mais on est bien conscient que c’est le début d’un long chemin pour se faire entendre », indique Romain Bonenfant.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox