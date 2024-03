Free reste l’opérateur acceptant le moins les remontrances de la Médiatrice des télécoms

Comme chaque année, la Médiatrice des télécoms dresse le bilan des opérateurs ayant le plus accepté ses propositions en cas de litiges, et Free est le moins bon élève parmi les grands opérateurs nationaux.

Malgré une très légère amélioration, l’opérateur de Xavier Niel est le plus récalcitrant face à la Médiatrice des télécoms. Les abonnés Orange, Free, Bouygues et SFR peuvent saisir la médiation pour certains litiges, les opérateurs sont également consultés et peuvent refuser ses idées pour la résolution d’un problème, ce qui est le cas dans près de 9% des cas chez Free en 2023.

Si le nombre de saisines a beaucoup baissé depuis plusieurs années, Free est l’opérateur national qui accepte le moins les solutions apportées par l’AMC, avec 91.27% des solutions acceptées, contre 99.57% chez Orange, 99.26 chez SFR ou même 100% chez Bouygues Telecom. Le taux de positionnement reste le même pour tous les concurrents de Free, à savoir 100%, tandis que ce dernier est à 98.63%, encore une fois en légère amélioration par rapport à l’année précédente (97.7%).

Pour rappel, l’AMCE, ou Association de la Médiation des Communications Électroniques est un dispositif de médiation fédérant 48 membres représentant 65 marques dont les quatre grands opérateurs télécoms, soit 99% du secteur. Elle a été créée en 2003 afin de régler les litiges notamment et de formuler des recommandations à l’égard des acteurs du marché des télécoms.

