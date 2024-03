Abonnés Freebox : nouvelles promotions sur des Smart TV 4K, jusqu’à 300€ de remise

Le catalogue de téléviseurs connectés Samsung proposés aux abonnés Freebox bénéficie de nouvelles offres promotionnelles.

Depuis votre espace abonné, dans la section TV, vous pouvez retrouver la boutique dédiée à l’achat de téléviseurs connectés Samsung et plusieurs offres ont été lancées récemment. Elles concernent des téléviseurs QLED ou UHD, et de tailles différentes, pour vous laisser le choix.

Du côté des téléviseurs QLED, à savoir les modèles Q60C de Samsung, vous pouvez bénéficier d’une remise de 300€ sur le modèle 75 pouces (soit 1189 au prix final), de 200€ sur le modèle 85 pouces mais aussi de remises de 100€ et 50€ sur les autres versions aux dimensions plus modestes. La version 85 pouces du modèle CU7105 bénéfice également de 200€ de remise immédiate, faisant passer son tarif à 1499€. Comme d’habitude, il est d’abord proposé d’échelonner son paiement avec une première commande plus onéreuse puis une mensualité à verser pendant trente mois, mais vous pouvez à tout moment compléter le paiement de votre téléviseur.

Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox