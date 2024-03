Une enquête vise Altice (SFR, BFM TV…) pour des soupçons de corruption

Après les autorités portugaises, les soupçons de corruption autour d’Armando Pereira, un des cofondateurs d’Altice, intéressent la justice française.

Depuis septembre dernier, Altice France est sous le coup d’une enquête préliminaire “pour des chefs de corruption de personnes n’exerçant pas de fonction publique, blanchiment et recel de ces délits“, selon une source judiciaire des Echos qui confirme une information de l’agence Bloomberg.

Cette enquête a été ouverte par le Parquet national financier en septembre dernier, suite “aux révélations survenues à l’été 2023, faisant état de l’interpellation, le 13 juillet 2023, d’Armando Pereira par les autorités portugaises“. Si Altice ne commente pas cette affaire, le groupe a toujours affirmé en être une victime, rappelant que le procureur portugais avait estimé que les pratiques présumées d’Armando Pereira auraient coûté plus de 100 millions d’euros au groupe de Patrick Drahi selon les premières conclusions du procureur.

Ce sont en effet pas moins de onze délits de corruption et de fraude fiscale qui visent le bras droit du milliardaire suite à une vaste opération policière, avec la favorisation de sociétés portugaises travaillant avec certaines entités du groupe Altice, dont SFR et BFMTV en France. Dans la tourmente lors de l’exposition de cette affaire, Altice a coupé les liens avec monsieur Pereria et les entreprises où il pouvait avoir des intérêts directs.

Patrick Drahi pour sa part avait affirmé être “trahi et trompé” par les agissement de son associé, ordonnant l’ouverture de plusieurs audits internes dont les résultats ont été transmis à la justice portugaises.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox