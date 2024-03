Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : améliorations et enrichissements en tous genres pour les abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a déployé une nouvelle mise à jour de la Freebox Révolution (1.3.34) avec beaucoup de changements dans le menu TV et une veille profonde plus rapide. Plus d’infos…

Le Player Devialet de la Freebox Delta a lui aussi reçu un nouveau firmware (1.5.3) avec une mise en veille plus rapide et de nombreux bugs corrigés. Plus d’infos…

Free permet désormais de migrer sans frais de la Freebox Ultra vers son offre Essentiel, et sans perdre la promotion. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Ultra Essentiel peuvent aussi désormais migrer vers la Freebox Ultra et tous ses contenus inclus. Plus d’infos…

Free simplifie l’accès gratuit à Universal+ pour tous les abonnés, quelle que soit la Freebox. Plus d’infos….

Freebox : Le service de replay “Universal+”, et ses centaines de contenus, sont désormais offerts à tous les abonnés. Plus d’infos…

Une nouvelle version de l’application Freebox Connect est disponible en version bêta sur iOS. L’opérateur teste la possibilité “de retourner l’afficheur de la Freebox quand celle-ci est accrochée au mur.” Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : à l’occasion de la 96e cérémonie des Oscars 2024, prévue ce 10 mars 2024, OQEE Ciné intègre ce week-end une sélection de 12 incontournables du cinéma primés aux Oscars. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un titre d’une licence culte à savoir Fallout 2. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile enrichit son forfait à 19.99€/mois avec 7 nouvelles destinations incluses comme la Bolivie, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, mais aussi Monaco. Plus d’infos…

Les abonnés Free Mobile au forfait 2€, Série Free et Veepee bénéficient également des appels/SMS/MMS et internet mobile depuis Monaco.

Free Mobile déploie officiellement sa messagerie vocale visuelle sur de nombreux smartphones Android, mais il y a des prérequis. Plus d’infos…

Le Xiaomi 14, compatible WiFi 7, est finalement disponible chez Free Mobile avec plusieurs promos. Plus d’infos…

Le tout nouveau Nothing Phone (2a) est disponible en précommande chez Free Mobile. Plus d’infos… Free Mobile : le seuil maximum pour certains SMS+ passe de 10 à 20€ pour tous les abonnés de l’opérateur. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Le replay de la nouvelle chaîne gratuite TLC de Warner Discovery débarque sur les Freebox, mais il est payant. Plus d’infos…

Free : un bug a permis à des abonnés d’accéder aux factures détaillées d’autres clients, Free a corrigé le tir en moins d’1 heure et va prévenir les abonnés. Plus d’infos…

